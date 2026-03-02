Atm scrive al consolato del Senegal per trovare e aiutare i parenti di Toure

Atm ha scritto al console generale del Senegal a Milano per chiedere informazioni sui parenti di Abdou Karim Toure. La lettera esprime il cordoglio per la morte dell’uomo e chiede come contattare i familiari. L’azienda si è messa a disposizione per eventuali necessità. La comunicazione è finalizzata a trovare un contatto diretto con i parenti di Toure.

Atm ha inviato una lettera a Djibril Fofana, console generale del Senegal a Milano, non solo per esprimere il proprio cordoglio per la morte di Abdou Karim Toure ma anche per capire come contattare i familiari dell’uomo e mettersi a loro disposizione nel caso ce ne fosse necessità. Cinquantasei anni, senegalese, Toure è una delle due vittime del grave incidente verificatosi venerdì pomeriggio all’angolo tra via Vittorio Veneto e via Lazzaretto, in Porta Venezia, quando il conducente del tram 9, a suo dire a causa di un malore, non ha attivato lo scambio dei binari costringendo così il mezzo a svoltare a sinistra a velocità sostenuta e facendolo deragliare fino al violento impatto contro un palazzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Atm scrive al consolato del Senegal per trovare e aiutare i parenti di Toure In Senegal per aiutare i bambini. “Visitiamo 250 persone al giorno”Fivizzano (Massa-Carrara), 31 gennaio 2026 – Dopo un viaggio di 10 ore con partenza da Milano-Malpensa per Istanbul e poi fino a Dakar la settimana... Coppa d’Africa, il video della finale più pazza del mondo: rigore al 98?, il Senegal se ne va poi rientra, il Marocco sbaglia, il Senegal segnaL’hanno già ribattezzata la finale più pazza del mondo, quella tra Senegal e Marocco, a Rabat.