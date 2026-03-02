Atalanta ecco la prova | gli applausi e la gloria non bastano le italiane non possono più permettersi le coppe

L’Atalanta ha affrontato recentemente una partita contro il Borussia Dortmund, riuscendo a compiere una rimonta storica che sarà ricordata nel tempo. Tuttavia, nonostante i momenti di grande prestigio e gli applausi ricevuti, le italiane non sono più in grado di mantenere la qualificazione nelle competizioni internazionali. La squadra bergamasca ha dimostrato il suo valore, ma la realtà delle coppe europee resta complessa per le squadre italiane.

Belli gli applausi. Ma la gloria nelle coppe non basta, purtroppo. Prendiamo l' Atalanta: in settimana era stata protagonista di una rimonta storica contro il Borussia Dortmund, che rimarrà negli annali. Di gran lunga la miglior prestazione italiana in Europa quest'anno. Ma cosa le è rimasto di questo capolavoro. Tanti complimenti, sicuramente. Anche un po' di soldini: nel ricco formato della nuova Champions, il passaggio del turno frutta un bonus di 11 milioni, a cui aggiungere un altro milioncino per l'incasso della prossima gara casalinga. Però a che prezzo: sono molti di più i soldi a cui la Dea rischia ora di dover rinunciare. Il contraccolpo infatti è stato immediato: la squadra ha pagato le fatiche fisiche e forse ancor più mentali in campionato, perdendo addirittura in superiorità numerica contro il Sassuolo.