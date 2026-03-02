Asst Valtellina e Alto Lario | nominato il nuovo direttore sanitario facente funzioni

Il 1° marzo, Asst Valtellina e Alto Lario ha ufficialmente nominato Claudio Barbonetti come direttore sanitario facente funzione. Barbonetti, attuale responsabile della Medicina Nucleare e Radioterapia e direttore del Dipartimento, ha assunto l’incarico sotto la supervisione del direttore generale Ida Ramponi. La nomina riguarda la gestione temporanea della direzione sanitaria dell’azienda sanitaria.

