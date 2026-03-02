Assistenti di lingua italiana all’estero 2026 27 | domande entro il 5 marzo

Entro le ore 23:59 del 5 marzo 2026, è possibile inviare le domande di candidatura per diventare assistenti di lingua italiana all’estero nel 20262027. La selezione riguarda le iscrizioni presso istituzioni scolastiche straniere e si apre per l’anno scolastico prossimo. La procedura di presentazione delle domande rimane aperta fino alla scadenza indicata.

C’è tempo fino alle ore 23:59 del 5 marzo 2026 per presentare la domanda di partecipazione alla selezione per assistenti di lingua italiana presso istituzioni scolastiche estere per l’anno scolastico 20262027. L’avviso è stato pubblicato dalla Direzione generale per gli affari internazionali del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L'articolo Assistenti di lingua italiana all’estero 202627: domande entro il 5 marzo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Assistenti di lingua italiana all’estero 2026/27: domande dal 5 febbraio al 5 marzo. Chi può partecipare. AVVISOI posti disponibili saranno assegnati in base ad accordi bilaterali tra l’Italia e i Paesi partner, secondo modalità già consolidate.

Assistenti di lingua italiana all’estero 2026/27: al via le domande dal 5 febbraio, limite dei 30 anni. Elenco lauree triennali valideIl Ministero dell’Istruzione ha aperto la procedura di selezione per il conferimento degli incarichi di assistente di lingua italiana presso...

Bando MIM 2026: come diventare assistente di lingua italiana all’estero

