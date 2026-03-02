Assistenti di lingua italiana all’estero 2026 27 | domande entro il 5 marzo

Da orizzontescuola.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Entro le ore 23:59 del 5 marzo 2026, è possibile inviare le domande di candidatura per diventare assistenti di lingua italiana all’estero nel 20262027. La selezione riguarda le iscrizioni presso istituzioni scolastiche straniere e si apre per l’anno scolastico prossimo. La procedura di presentazione delle domande rimane aperta fino alla scadenza indicata.

C’è tempo fino alle ore 23:59 del 5 marzo 2026 per presentare la domanda di partecipazione alla selezione per assistenti di lingua italiana presso istituzioni scolastiche estere per l’anno scolastico 20262027. L’avviso è stato pubblicato dalla Direzione generale per gli affari internazionali del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L'articolo Assistenti di lingua italiana all’estero 202627: domande entro il 5 marzo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Assistenti di lingua italiana all’estero 2026/27: domande dal 5 febbraio al 5 marzo. Chi può partecipare. AVVISOI posti disponibili saranno assegnati in base ad accordi bilaterali tra l’Italia e i Paesi partner, secondo modalità già consolidate.

Assistenti di lingua italiana all’estero 2026/27: al via le domande dal 5 febbraio, limite dei 30 anni. Elenco lauree triennali valideIl Ministero dell’Istruzione ha aperto la procedura di selezione per il conferimento degli incarichi di assistente di lingua italiana presso...

Bando MIM 2026: come diventare assistente di lingua italiana all’estero

Video Bando MIM 2026: come diventare assistente di lingua italiana all’estero

Approfondimenti e contenuti su Assistenti di.

Discussioni sull' argomento Concorso Banca Italia Esperti e Assistenti da 160 posti: Prepararsi alla prova preselettiva (Lettera A e B) e prova scritta (Lettera C); È stato pubblicato il calendario delle prove per il concorso da 160 posti alla Banca d’Italia; Corso di formazione gratis per diventare Assistente familiare domiciliare; Tesla porta l’AI a bordo: arriva Grok in Europa.

College in Usa, 4 assistenti di lingua italiana: come fare domandaAssistenti di lingua italiana, ruolo e durata I termini per presentare domanda sono fissati per il mese di luglio 2016, anche se accedendo alla pagina dedicata appare ancora il 22 luglio 2015. Sarà ... it.blastingnews.com

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.