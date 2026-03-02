Asilo di Roiano | proposta l' intitolazione alla bimba morta in campo profughi a Padriciano

Una proposta di intitolazione riguarda l’asilo di Roiano, con l’obiettivo di dedicare la struttura a Marinella Filipaz, la bambina morta a sei mesi di vita. La proposta è stata avanzata dalla deputata e consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Nicole Matteoni. La bambina era originaria di Grisignana e si trovava in un campo profughi a Padriciano al momento della sua morte.

Per l'asilo di Roiano c'è la proposta del nome a cui intitolare la struttura. E' stata la deputata e consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Nicole Matteoni, a mettere nero su bianco l'idea di intitolare l'asilo a Marinella Filipaz, bimba esule da Grisignana e morta a sei mesi di vita.