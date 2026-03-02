Ascolti tv ieri 1 marzo 2026 post Sanremo bene Domenica In 37,5% ma Venier non raggiunge lo share del 2025 44% Scotti non vola nonostante la fine del Festival e l' assenza di De Martino
I dati sugli ascolti tv del 1 marzo 2026 mostrano che Domenica In ha registrato un ascolto del 37,5%, anche se non ha raggiunto il 44% dello scorso anno. La conduttrice Venier ha mantenuto numeri inferiori rispetto al 2025, mentre Scotti non è riuscito a ottenere risultati elevati nonostante la fine del Festival e l’assenza di De Martino. In prima serata, il programma più seguito è stato
In prima serata il programma più seguito è stato "Franco Battiato – Il lungo viaggio", con 2 milioni e 961mila spettatori, pari al 18,8% di share. Molto distante Chi vuol essere milionario – Il Torneo di Gerry Scotti con 1 milione e 781mila spettatori e uno share del 14,3% Domenica 1 marzo 20. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Molto distante Chi vuol essere milionario – Il Torneo di Gerry Scotti con 1 milione e 781mila spettatori e uno share del 14,3%
Ascolti tv Sanremo 2026 terza serata ieri 26 febbraio 2025, in calo i telespettatori, ma share più alto rispetto alla 3a puntata del 2025Scopriamo gli ascolti tv della terza serata del Festival di Sanremo 2026, in onda ieri sera in diretta tv su Rai 1.
Franco Battiato il lungo viaggio vince la serata degli ascolti tv con il 19% e 3 milioni di telespettatori. Un risultato meritatissimo per Dario Aita, che ha conquistato davvero tutti con questa delicata interpretazione del maestro. Con tutta la sua umiltà e bravura h - facebook.com facebook
Crescono gli ascolti di #Sanremo 2026 che, nella quarta serata (quella delle cover), ha incollato davanti la tv 10.789.000 telespettatori (65,6% di share). x.com