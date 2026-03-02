Ascolti tv ieri 1 marzo 2026 post Sanremo bene Domenica In 37,5% ma Venier non raggiunge lo share del 2025 44% Scotti non vola nonostante la fine del Festival e l' assenza di De Martino

I dati sugli ascolti tv del 1 marzo 2026 mostrano che Domenica In ha registrato un ascolto del 37,5%, anche se non ha raggiunto il 44% dello scorso anno. La conduttrice Venier ha mantenuto numeri inferiori rispetto al 2025, mentre Scotti non è riuscito a ottenere risultati elevati nonostante la fine del Festival e l’assenza di De Martino. In prima serata, il programma più seguito è stato