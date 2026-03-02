Nella serata di domenica 1 marzo 2026, il film biografico su Franco Battiato intitolato

Nella serata di ieri, domenica 1 marzo, il film biografico Franco Battiato Il Lungo Viaggio con Dario Aita, in onda su Rai Uno, ha 0ttenuto 2.961.000 spettatori pari al 18.8% di share. Poi su Canale 5, Chi vuol essere milionario si ferma a 1.781.000 spettatori con uno share del 14.3%. Poi, su Rai 2, Una commedia pericolosa si ferma a 811.000 spettatori (4.6%). Presa Diretta su Rai3 non va oltre 842.000 spettatori pari al 4.7%. Le Iene Show su Italia1 ottiene 1.237.000 spettatori con il 9.7% di share. Fuori dal coro su Rete4 ha totalizzato 663.000 spettatori (5.2%). Che tempo che fa sul NOVE ha registrato 1.609.000 spettatori con il 9% di share. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Ascolti tv, i dati dell’1 marzo 2026

Ascolti TV 1 Marzo 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 1 Marzo 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri domenica 1 Marzo 2026.

Ascolti tv, i dati dell’8 gennaio 2026Nella serata di ieri, giovedì 8 gennaio 2026, su Rai 1 Don Matteo 15 ha portato a casa ben 4.

EP 297 - Scromitting, It's a Bad Reaction to Weed. Could Mold Be the Culprit, Not THC

Tutto quello che riguarda Ascolti.

Temi più discussi: Ascolti tv ieri sabato 28 febbraio chi ha vinto tra Sanremo 2026, Benvenuti al Sud e il delitto di Avetrana; Ascolti tv ieri (25 febbraio): Sanremo delude, Carlo Conti perde quasi un altro milione di spettatori. I dati impietosi; Ascolti tv 26 febbraio, i dati di Sanremo 2026 per la terza serata: recupera con oltre 9 milioni di spettatori; Ascolti tv, Scotti contro tutti: si accende la sfida con De Martino e Primafestival. I dati Auditel dell'access prime time.

Ascolti tv domenica 1 marzo: Franco Battiato, Chi vuol essere milionario, Le IeneAscolti tv 1 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Ascolti Tv 1 marzo: sfida tra film su Franco Battiato e Chi vuol essere milionario, DietroFestival contro La RuotaChi ha vinto in termini di ascolti tv tra Franco Battiato il Lungo Viaggio e Chi Vuol Essere Milionario: i dati Auditel di domenica 1 marzo, e la sfida ... fanpage.it

Sanremo 2026: ascolti, spot, social, tutti i numeri e i record La pubblicità vola a 72 milioni. 1,2 miliardi di visualizzazioni video Leggi l’articolo completo al link nel primo commento facebook

Festival di Sanremo, anche per la finale è calo degli ascolti: 11 milioni x.com