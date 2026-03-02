Domenica 1 marzo 2026, i dati Auditel mostrano una sfida tra Rai 1 e Canale 5 con diverse trasmissioni. Su Rai 1 è andato in onda “Franco Battiato – Il lungo viaggio”, mentre su Canale 5 sono stati trasmessi “Chi vuol essere milionario”, “Dietro Festival” e “La Ruota della Fortuna”. I numeri di ascolto hanno evidenziato le preferenze del pubblico per questi programmi.

Ascolti tv di domenica 1 marzo 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Franco Battiato – Il lungo viaggio” contro “Chi vuol essere milionario“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Franco Battiato – Il lungo viaggio vs Chi vuol essere milionario – Auditel ieri sera, domenica 1 marzo 2026 Sfida Rai1 e Canale 5: “Franco Battiato – Il lungo viaggio” contro “Chi vuol essere milionario”. Chi ha vinto? Rai 1: Franco Battiato – Il lungo viaggio, il film tv ripercorre l’evoluzione dell’artista dalla sperimentazione radicale alle serate con Giorgio Gaber e Ombretta Colli fino al successo pop ha appassionato 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ascolti tv 1 marzo 2026: Franco Battiato – Il lungo viaggio, Chi vuol essere milionario, Dietro Festival, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Leggi anche: Ascolti tv 1 febbraio 2026: Cuori 3, Chi vuol essere milionario, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Leggi anche: Ascolti tv 8 febbraio 2026: Cuori 3, Chi vuol essere milionario, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Una raccolta di contenuti su Franco Battiato.

Temi più discussi: Stasera in tv (1 marzo): De Martino resta in ferie, Franco Battiato dopo Sanremo e Romina Power contro Gerry Scotti; Affari Tuoi, Sanremo è finito ma De Martino non torna in onda: salta la puntata del game show. Ecco perchè; Ascolti tv domenica 1 marzo: Franco Battiato, Chi vuol essere milionario, Le Iene - TPI; GUIDA TV 1 MARZO 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI.

Ascolti tv domenica 1 marzo: Franco Battiato, Chi vuol essere milionario, Le IeneAscolti tv 1 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Ascolti Tv 1 marzo: sfida tra film su Franco Battiato e Chi vuol essere milionario, DietroFestival contro La RuotaChi ha vinto in termini di ascolti tv tra Franco Battiato il Lungo Viaggio e Chi Vuol Essere Milionario: i dati Auditel di domenica 1 marzo, e la sfida ... fanpage.it

In Franco Battiato. Il lungo viaggio, Dario Aita interpreta il cantautore siciliano in un modo quasi viscerale, fondendosi completamente con il suo personaggio. Tra canzoni che non riesce più ad ascoltare e il bello di avere responsabilità, ecco cosa ci ha raccont x.com

State seguendo su Rai 1 il Tv movie #FrancoBattiato, Il lungo viaggio Cosa ne pensate dell’interpretazione di #DarioAita nel ruolo del celebre cantautore siciliano Condividete le vostre impressioni nei commenti! #RaiFiction facebook