artisti di strada banditi pure da via ottaviano ennesimo diktat del municipio

Il Municipio I ha imposto il divieto agli artisti di strada di esibirsi in via Ottaviano, che è stata pedonalizzata in vista del Giubileo 2025. La decisione riguarda musicisti, mimi e cantanti che si esibivano lungo questa strada, tradizionalmente frequentata da artisti di strada. La misura ha portato alla sospensione delle esibizioni lungo il tratto interessato.

Sotto la scure del Municipio I sono caduti anche gli artisti di strada che si esibiscono in via Ottaviano, che è stata pedonalizzata per il Giubileo 2025 ed è quindi un palcoscenico ideale per musicisti, mimi e cantanti. Eppure per la giunta del Centro, che con una delibera del 24 febbraio ha vietato le esibizioni per tutto il 2026, la strada non è «idonea» a ospitare i performer «per ragioni di sicurezza, decoro urbano e rispetto delle attività istituzionali e residenziali». Tra le motivazioni del divieto, oltre alle «segnalazioni dei residenti», che lamenterebbero «il costante e insostenibile livello di frastuono», stavolta c’è anche la presenza di una sede del liceo Majorana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

