Tre uomini provenienti dalla Puglia sono stati arrestati a Caltanissetta durante un controllo vicino al carcere. I militari hanno sequestrato un drone, droga e diciotto smartphone, trovati a bordo di un veicolo fermato per verifiche. L'operazione ha portato al fermo dei tre soggetti, che sono ora a disposizione delle forze dell'ordine per ulteriori accertamenti.

I tre sono stati intercettati nel corso di un servizio di controllo mentre si trovavano a bordo di un’auto parcheggiata in una strada a breve distanza dall’istituto penitenziario della città. Un quantitativo e una dotazione ritenuti dagli investigatori compatibili con un’operazione organizzata. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto. Per il 29enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre per le due donne è stato stabilito l’obbligo di dimora. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Arrestati tre pugliesi a Caltanissetta: sequestrati drone, droga e 18 smartphone

Blitz nel carcere di Foggia: beccato detenuto su TikTok, sequestrati droga e smartphone consegnati col droneBrillanti operazioni degli agenti della polizia penitenziaria del carcere di via delle Casermette diretto dal comandante Claudio Ronci Nel tardo...

Tor Bella Monaca, sequestrati tre chili di droga, armi e munizioni: quattro ragazzi arrestatiQuattro persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito dei controlli antidroga nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma.

Approfondimenti e contenuti su Arrestati.

Temi più discussi: Drone, 18 cellulari e 300 grammi di hashish: bloccato il tentativo di rifornire il carcere di Caltanissetta; Sorpresi in casa dal proprietario, tre giovani arrestati per rapina; Taranto, bloccati con oltre tre chili e mezzo di hascisc in auto: arrestati due giovanissimi; Omicidio Gabriele Citrano, arrestate tre persone a Firenze.

Caltanissetta. Drone carico di droga e cellulari verso il carcere: arrestati tre pugliesiImportante operazione di servizio condotta dai Carabinieri nell’ambito delle attività di controllo del territorio disposte dal Comando Provinciale di Caltanissetta, finalizzate alla prevenzione dei re ... libertasicilia.it

Pronti a recapitare con un drone droga e cellulari ai detenuti, 3 arrestatiI carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta hanno arrestato tre persone- un uomo di 29 anni e due donne rispettivamente di 29 e 31 anni, tutti originari della Puglia- per traffico di sostan ... ansa.it

ULTIM’ORA VG21 MATTINA AVERSA: PUBBLICO UFFICIALE E DUE IMPRENDITORI ARRESTATI PER CORRUZIONE, TRUFFA AGGRAVATA E FALSO SEGUITECI SUL CANALE 10 DEL DIGITALE TERRESTRE CAMPANIA E STREAMING SU CANALE21.I facebook

Ravenna, 16enne accoltella un ragazzo sul bus. Il padre e la madre si oppongono alla perquisizione: arrestati x.com