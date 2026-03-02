Arisa annuncia il Live Tour nei teatri per l’autunno 2026

Arisa ha comunicato che si esibirà in un tour nei teatri previsto per l’autunno 2026. Sono stati annunciati il calendario delle date e la vendita dei biglietti. La cantante si prepara a portare dal vivo il suo nuovo repertorio in diverse città italiane. L’evento musicale è atteso da molti fan, che potranno acquistare i biglietti attraverso i canali ufficiali.

Arisa annuncia il tour nei teatrali previsto per il prossimo autunno, il calendario e i biglietti. Dopo il quarto posto ottenuto al Festival di Sanremo 2026, la data di Milano del Live Premiere di Arisa raggiunge il sold out e annuncia il Live Tour, dieci nuove date che da novembre la porteranno nei principali teatri italiani. Biglietti disponibili online e nei punti vendita abituali. Il calendario completo. 22 maggio 2026 – Roma, Teatro Brancaccio 29 maggio 2026 – Milano, Teatro Lirico – SOLD OUT 25 novembre 2026 – Torino, Teatro Colosseo 28 novembre 2026 – Milano, Teatro Lirico 30 novembre 2026 – Firenze, Teatro Verdi 2 dicembre 2026 –. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Arisa annuncia il Live Tour nei teatri per l’autunno 2026 Arisa annuncia il “Live Tour”, da novembre nei principali teatri italianiScritto dalla stessa Arisa con Giuseppe Anastasi, Galeffi e Mamakass, Magica Favola attraversa la vita emotiva di una donna dall’infanzia all’età... Sal Da Vinci annuncia il tour nei teatri per l’autunno 2026, i bigliettiSal Da Vinci annuncia il tour 2026 che lo vedrà protagonista nei principali teatri italiani da ottobre. Altri aggiornamenti su Live Tour. Temi più discussi: Arisa annuncia il Live Tour: si parte il 25 novembre da Torino; Arisa: quarto posto a Sanremo 2026 e dieci nuove date del Live Tour. Milano già sold out; Arisa Live Tour 2026 farà tappa Brescia il 16 dicembre 2026 - Radio Bruno; Concerti, Arisa annuncia il suo nuovo tour nei teatri: una data a Firenze. Arisa annuncia il Live Tour, da novembre nei principali teatri italianiARISA IN GARA AL 76° FESTIVAL DI SANREMO CON MAGICA FAVOLA SOLD OUT LA DATA DI MILANO DEL 29 MAGGIO DEL LIVE PREMIÈRE (IN PROGRAMMA A ROMA E MILANO) ... romadailynews.it Arisa, Live Tour al Teatro BrancaccioIl 22 maggio 2026 sarà al Teatro Brancaccio per una delle due date di Live Première e annuncia il Live Tour con un'altra data romana. Arisa tornerà al Brancaccio il 7 dicembre 2026. Il Live Tour ... romatoday.it Stefano Bollani pubblica il disco “Tutta Vita Live” realizzato con la formazione All Stars, che riunisce i migliori jazzisti italiani. L'artista ha annunciato il tour “Tutta Vita Live – Stefano Bollani All Stars”, al via a giugno; ed anche due appuntamenti speciali con dive - facebook.com facebook #Arisa: quarto posto a #Sanremo2026 e dieci nuove date del Live Tour nei teatri italiani da novembre. Milano già sold out. Biglietti disponibili. x.com