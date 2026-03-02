Arisa annuncia il Live Tour nei teatri per l’autunno 2026

Arisa ha comunicato che si esibirà in un tour nei teatri previsto per l’autunno 2026. Sono stati annunciati il calendario delle date e la vendita dei biglietti. La cantante si prepara a portare dal vivo il suo nuovo repertorio in diverse città italiane. L’evento musicale è atteso da molti fan, che potranno acquistare i biglietti attraverso i canali ufficiali.

Arisa annuncia il tour nei teatrali previsto per il prossimo autunno, il calendario e i biglietti. Dopo il quarto posto ottenuto al Festival di Sanremo 2026, la data di Milano del Live Premiere di Arisa raggiunge il sold out e annuncia il Live Tour, dieci nuove date che da novembre la porteranno nei principali teatri italiani. Biglietti disponibili online e nei punti vendita abituali. Il calendario completo. 22 maggio 2026 – Roma, Teatro Brancaccio 29 maggio 2026 – Milano, Teatro Lirico – SOLD OUT 25 novembre 2026 – Torino, Teatro Colosseo 28 novembre 2026 – Milano, Teatro Lirico 30 novembre 2026 – Firenze, Teatro Verdi 2 dicembre 2026 –. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Arisa annuncia il “Live Tour”, da novembre nei principali teatri italianiScritto dalla stessa Arisa con Giuseppe Anastasi, Galeffi e Mamakass, Magica Favola attraversa la vita emotiva di una donna dall’infanzia all’età...

