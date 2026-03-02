Arianna Rozzo a Unplugged Playlist | dopo Sanremo esplode il caso somiglianze Io la adoro sarebbe un sogno collaborare

Dopo la kermesse di Sanremo, Arianna Rozzo è tornata a parlare di musica in un’intervista a Unplugged Playlist. Al centro delle discussioni ci sono le presunte somiglianze tra una sua canzone e un brano di un’altra artista. Rozzo ha dichiarato di apprezzarla molto e ha espresso il desiderio di collaborare in futuro. Le conversazioni sulla scena musicale continuano a coinvolgere vari artisti anche dopo la conclusione del festival.

Sanremo è finito, ma le conversazioni più interessanti spesso iniziano quando si spengono le luci dell'Ariston. Finita la corsa a classifiche e pronostici, restano le canzoni che continuano a girarti in testa, le scoperte inattese e quei piccoli "casi" che, tra social e community, possono diventare enormi in poche ore. È proprio quello che accade nella nuova puntata di Unplugged Playlist, dove Sofia Riccaboni ospita Arianna Rozzo per parlare dell'edizione appena conclusa e di un tema che nelle ultime ore ha fatto parecchio rumore online: una presunta somiglianza tra un brano portato al Festival da Nella Piaga e una canzone di Arianna. Arianna racconta di aver percepito un Festival con meno certezze e più sorprese.