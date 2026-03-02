Arezzo duro a morire Emozioni forti nel big match con il Ravenna un altro passo verso la B

Arezzo ha affrontato il Ravenna in un match che ha suscitato forti emozioni, segnando un altro passaggio importante nel cammino verso la Serie B. La partita si è svolta in un clima intenso, tra tensioni e momenti di spettacolo, confermando quanto il calcio possa essere un evento che coinvolge non solo il risultato sportivo ma anche l’atmosfera che lo circonda. La giornata ha lasciato un segno nel pubblico presente.

LA BELLEZZA - Difficile scindere ciò che è successo in campo dal contorno. Era una partita da giocare su più fronti quella di ieri e alla fine è stata una giornata bella densa. Il calcio è calcio per le bandiere, per i cori, per gli applausi, per i fischi, per la bolgia, per gli sfottò. Senza. 🔗 Leggi su Today.it Arezzo-Ravenna 1-1: il big match lascia gli amaranto in testa a +7 (con una gara in meno)Arezzo, 1 marzo 2026 – Arezzo e Ravenna si dividono la posta in palio e, tutto sommato, va bene così, anche se il palo di Viviani a tempo scaduto... Tutto pronto per il big match di Serie C. Pienone per la sfida tra Arezzo e RavennaAllo stadio dell'Arezzo si affrontano le due corazzate del girone B, con i giallorossi alla ricerca di una preziosa vittoria in trasferta Tutto...