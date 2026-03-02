Apre un nuova pizzeria | è il sogno di ' quei ragazzi' nello stesso locale del loro maestro

Domenica 1 marzo è stata inaugurata una nuova pizzeria nel centro cittadino, chiamata ‘Da quei ragazzi’. L’attività è stata avviata da due giovani, Costantino Felisatti e Marco De Risio, che hanno scelto di aprire nel locale dove un tempo si trovava il loro maestro. La pizzeria si trova all’interno di una struttura comunale in piazza Travaglio.

Il sogno di avere un'attività in proprio. E' quanto è stato coronato da Costantino Felisatti e Marco De Risio che, anche grazie all'assessorato al Patrimonio, domenica 1 marzo hanno aperto la pizzeria 'Da quei ragazzi' all'interno della struttura comunale di piazza Travaglio (dove un tempo.