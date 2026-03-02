Apre nuovo supermercato | 10% di sconto su tutta la spesa per una settimana
Il nuovo supermercato Conad apre mercoledì 4 marzo alle 9 a Gavardo, all’interno dell’area dell’ex centro commerciale Bennet in via Bruni Conter 2. La inaugurazione prevede un’offerta speciale di sconto del 10% su tutta la spesa per una settimana. L’area è stata rinnovata grazie a un importante intervento di riqualificazione. L’apertura coinvolge la comunità locale e rappresenta un nuovo punto vendita nella zona.
