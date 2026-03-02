Apre nuovo supermercato | 10% di sconto su tutta la spesa per una settimana

Da bresciatoday.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo supermercato Conad apre mercoledì 4 marzo alle 9 a Gavardo, all’interno dell’area dell’ex centro commerciale Bennet in via Bruni Conter 2. La inaugurazione prevede un’offerta speciale di sconto del 10% su tutta la spesa per una settimana. L’area è stata rinnovata grazie a un importante intervento di riqualificazione. L’apertura coinvolge la comunità locale e rappresenta un nuovo punto vendita nella zona.

Nuova apertura nel panorama commerciale della Valsabbia. Mercoledì 4 marzo alle 9 è in programma il taglio del nastro del nuovo supermercato Conad a Gavardo, all’interno dell’area dell’ex centro commerciale Bennet in via Bruni Conter 2, oggetto di un ampio intervento di riqualificazione.Il punto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Pixel 10 pro fold offerte sconto fino a 600 dollari, tab s10 fe+ sconto 150 dollari, yale nest google smart lock sconto 136 dollari, acer chromebook sconto 220 dollari e altriin questa selezione di offerte tecnologiche si raccolgono promozioni significative su dispositivi google, samsung, yale e accessori vari.

Auction Market Theory Trader Reveals How Markets Actually Work (Must Watch)

Video Auction Market Theory Trader Reveals How Markets Actually Work (Must Watch)

Tutto quello che riguarda Apre nuovo

Discussioni sull' argomento ? Apre nuovo supermercato: 10% di sconto su tutta la spesa per una settimana; Foligno, Lidl apre il nuovo supermercato: Cinque collaboratori assunti; Apre un nuovo Lidl a Milano: 21 posti di lavoro, è il 25esimo in città; In provincia di Novara apre un nuovo store Tedi: dove e quando.

Foligno, Lidl apre il nuovo supermercato: Cinque collaboratori assuntiLidl apre il nuovo supermercato a Foligno. Inaugurata il 26 febbraio in Viale Roma, alla presenza del s indaco Stefano Zuccarini, la nuova sede del supermercato Lidl di Foligno ospita un’ area vendita ... perugiatoday.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.