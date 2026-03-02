Appello inammissibile | Pasquale Aliberti assolto in via definitiva

La Corte di Appello di Salerno ha respinto il ricorso della Procura contro l'assoluzione definitiva del sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti. La decisione riguarda un procedimento legale in cui si contestava l'appello contro la sentenza di primo grado. La procura aveva presentato un ricorso, ma la corte ha dichiarato l'istanza inammissibile, confermando così la decisione originaria.

La Corte di Appello di Salerno ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura locale contro l'assoluzione in primo grado del sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti. Con la decisione emessa nelle scorse ore, si chiude in via definitiva la complessa vicenda giudiziaria che vedeva.