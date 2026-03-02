Antonella Fiordelisi dopo Sanremo il ritorno in TV | parla di una BIG in gara

Dopo la partecipazione a Sanremo, Antonella Fiordelisi torna in televisione e fa il suo debutto a La Volta Buona, un programma in cui si confronta con i suoi follower e commenta vari temi. Durante l’intervista si sofferma su Elettra Lamborghini, parlando di una Big in gara. La presentatrice e influencer si mostra pronta a riprendere il suo percorso televisivo con nuovo entusiasmo.

Antonella Fiordelisi, dopo Sanremo il ritorno in TV: nuova fase, nuova energia. A La Volta Buona si espone su Elettra Lamborghini Non è un ritorno qualsiasi. È un rientro con consapevolezza. Dopo l’esperienza intensa e chiacchierata al Festival di Sanremo, Antonella Fiordelisi torna in televisione con un’energia diversa, più centrata, quasi strategica. Sanremo, si sa, è un acceleratore: amplifica, espone, mette alla prova. E per Antonella è stato un passaggio simbolico. Non solo red carpet, interviste e riflettori, ma un confronto diretto con un pubblico più ampio e meno filtrato rispetto ai social. Un banco di maturità mediatica. Antonella questo pomeriggio é stata ospite a La Volta Buona da Caterina Balivo, parlando di a Elettra Lamborghini: “Solo 26esima perché?” chiede la conduttrice. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Antonella Fiordelisi a Sanremo é pura evoluzione: tra talento e i meritati riconoscimentiC’è chi arriva al Festival con un microfono e chi con una missione. Antonella Fiordelisi, invece, è sbarcata a Sanremo con entrambe le cose – e con quell’energia da protagonista che non chiede il perm ... 361magazine.com

Nervi tesi tra Antonella Fiordelisi e Guendalina Canessa: botta e risposta socialClima di tensione tra Antonella Fiordelisi e Guendalina Canessa, protagoniste nelle ultime ore di un acceso scambio a distanza che ha rapidamente infiammato i social. Tutto nasce da una dichiarazione ... comingsoon.it

Antonella Fiordelisi. Sal Da Vinci · Per sempre sì. Si conclude la mia giornata Sanremese con @saldavinciofficial una persona molto profonda e con grandi valori, ho apprezzato tanto il fatto che sia stato sempre accompagnato dai suoi cari. Viva l’amore - facebook.com facebook