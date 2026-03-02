Anthropic claude ai | trump ordina alle agenzie federali di rimuoverlo entro sei mesi

Il presidente degli Stati Uniti ha firmato un ordine che richiede alle agenzie federali di eliminare l’uso di Claude AI, il sistema sviluppato da Anthropic, entro sei mesi. La decisione arriva in un contesto di tensioni tra il governo e la società tecnologica, che sono state alimentate da un acceso dibattito pubblico con il Dipartimento della Difesa. La questione riguarda l’impiego di questa intelligenza artificiale nelle attività pubbliche e militari.

le tensioni tra Anthropic e Washington continuano a crescere, alimentate da un acceso dibattito pubblico con il Dipartimento della Difesa. In un cambiamento recente, il presidente Donald Trump ha ordinato a tutte le agenzie federali di interrompere l’utilizzo della tecnologia IA di Anthropic, segnando una tappa rilevante nello scontro tra pubblico e privato nel settore dell’IA. Il nocciolo della disputa risiede in una nuova direttiva avanzata dal ministro della difesa Pete Hegseth. Il Pentagono ha chiesto ai fornitori di IA di concordare sull’uso «legale» della loro tecnologia in qualsiasi contesto. Una richiesta eterogenea che ha trovato resistenza: anthropic ha rifiutato di firmare l’accordo) secondo quanto riportato, la preoccupazione principale di Anthropic ruota attorno a due soglie considerate come “linee rosse”. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

