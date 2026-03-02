androidi adorabili di mwc 2026 pronti per la demo degli occhiali xr

Durante l’MWC 2026 a Barcellona, Google presenta Android Avenue, un allestimento con figure stilizzate e un grande cartellone in costruzione. Tra le novità in mostra ci sono gli occhiali XR Android, disponibili in anteprima per le dimostrazioni. L’evento permette ai visitatori di provare i nuovi dispositivi e di scoprire le tecnologie in arrivo nel settore.

