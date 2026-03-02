Android xr funzionalità pixel 10 provata al mwc 2026

Al MWC 2026 è stato mostrato un prototipo di Google Android XR, un paio di occhiali che sfruttano la piattaforma Android. Durante l’evento, è stata annunciata la presenza di una funzione di traduzione simultanea, integrata con l’app Google Translate, destinata a essere parte del dispositivo. La presentazione ha coinvolto un modello di prova del dispositivo, che punta a integrare funzionalità avanzate di realtà aumentata.

l'evento del MWC 2026 ha presentato una versione prototipale degli occhiali Google Android XR, introducendo una funzione di traduzione in tempo reale integrata con l'app Google Translate. questa innovazione punta a trasformare le interazioni multilingue offrendo una traduzione immediata durante la conversazione. la funzione fornisce sottotitoli in tempo reale che appaiono direttamente nel campo visivo dell'utente, consentendo di seguire il dialogo senza distogliere lo sguardo dall interlocutore. la dimostrazione richiama la Voice Translate presente nella linea Pixel 10, ma estesa agli occhiali XR: la traduzione non si limita a convertire la lingua, si imita la voce e il tono dell'interlocutore in tempo reale.