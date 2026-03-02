Il PAOK Salonicco sta trattando con l’allenatore italiano Andrea Trinchieri per un possibile ritorno sulla panchina. La squadra greca sta valutando questa opzione come parte di un riassetto della guida tecnica. La trattativa sembra aver raggiunto uno stadio avanzato, anche se non sono stati ancora rivelati dettagli ufficiali. La decisione finale potrebbe essere presa a breve.

Un significativo riassetto di panchina potrebbe prendere forma in Europa: il paok salonicco sarebbe in trattativa avanzata con l'allenatore italiano andrea trinchieri, attualmente senza incarico. L'esperienza maturata negli anni in diverse competizioni internazionali è al centro della trattativa, con l'obiettivo di guidare una squadra pronta a competere a livelli superiori sia nel campionato nazionale sia nelle competizioni continentali. Secondo le indiscrezioni raccolte, l'accordo potrebbe essere delineato a breve. Il paok avrebbe già mosso i primi passi, puntando su una guida tecnica in grado di elevare la competitività della squadra e di consolidare la posizione nel contesto europeo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Andrea Trinchieri vicino al ritorno in panchina: il Paok Salonicco lo cerca

Leggi anche: Un’enclave italiana nel calcio greco: alla scoperta del PAOK, la squadra di Salonicco che vuole battere Atene

PAOK-Celta Vigo (Europa League, 19-02-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Galiziani attesi a SaloniccoPAOK e Celta Vigo hanno disputato una prima di Europa League molto simile: i galiziani hanno chiuso al sedicesimo posto con 13 punti, mentre i greci...

Aggiornamenti e notizie su Andrea Trinchieri.

Temi più discussi: Basket in tv: Final Eight, le semifinali; Arturs Strautins, Dominik Olejniczak e Joonas Riismaa convocati in Nazionale; Basket in tv: Milano-Tortona per la Coppa Italia; Andrea Trinchieri: Se Derthona ripete la prestazione con la Virtus, ha una chance.

Dalla Grecia: Andrea Trinchieri vicino al Paok SaloniccoAndrea Trinchieri potrebbe presto tornare sul campo. Secondo il giornalista greco Shot Vetakis, il tecnico milanese è in pole position per la panchina del PAOK ... pianetabasket.com

Andrea Trinchieri, addio allo Zalgiris Kaunas: l'allenatore lascia la LituaniaAndrea Trinchieri non è più l'allenatore dello Zalgiris Kaunas. Lo ha comunicato il club con una nota. L'ex coach di Cantù e Bayern Monaco era arrivato in Lituania all'inizio del 2024 e pochi giorni ... sport.sky.it

Andrea Trinchieri e il pronostico sulla finale: «Se Tortona si ripete può succede di tutto, ma...» #LBASerieA | #pianetabasket x.com

"Il trofeo delle pari opportunità": Andrea Trinchieri sulla Coppa Italia Guarda gratis i quarti di finale dell'edizione 2026 SOLO SU LBATV: https://bit.ly/LBATVF2fb #LBAF82026 #TuttoUnAltroSport - facebook.com facebook