Un atleta pisano ha stabilito un nuovo record mondiale nel kitesurf negli Emirati Arabi Uniti. Andrea Principi ha superato il precedente limite di lancio con il kite, dopo essersi lanciato dalla cima di Ain Dubai, la ruota panoramica più alta del mondo, tre giorni fa. L'impresa ha attirato l’attenzione degli appassionati di sport estremi.

Negli Emirati per superare il limite umano. L’atleta pisano Andrea Principi, stella italiana del kitesurf, ha battuto il record mondiale di lancio con il kite dopo essersi buttato, appena tre giorni fa, dalla cima di Ain Dubai, la ruota panoramica più alta del mondo. Un tuffo da 250 metri, come lanciarsi da circa 57 piani, planando poi sul mare davanti alla costa di Jumeirah Beach Residence. E soltanto il classe 2004 toscano, riferimento mondiale del kitesurf e vincitore del Red Bull King of the Air nel 2023 e nel 2024, e di due titoli mondiali GKA Big Air, nel 2022 e nel 2023, poteva riuscire nell’impresa che è nata tutta nella mente del giovane pisano 18 mesi fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Andrea Principi segna il record mondiale

Il kitesurfer pisano Andrea Principi si lancia dalla ruota panoramica più alta al mondoA Dubai, il fuoriclasse di Calambrone vola da 250 m d'altezza, per 58 secondi, in kitesurf e si posa sul mare: nessuno l'aveva mai tentato prima...

Contenuti e approfondimenti su Andrea Principi.

Temi più discussi: Andrea Principi segna il record mondiale; Il principe William e Kate Middleton sul red carpet dei BAFTA sono la migliore risposta della royal family allo scandalo dell'ex principe Andrea; Epstein, re Carlo e la regina Elisabetta prestarono 14 milioni di euro al principe Andrea per risarcire Virginia Giuffre. Ma non li ha...; L'ex principe Andrea rilasciato dopo 12 ore di interrogatorio. Perché era il preferito di Elisabetta II e cosa rischia.

Il kitesurfer pisano Andrea Principi si lancia dalla ruota panoramica più alta al mondoA Dubai, il fuoriclasse di Calambrone vola da 250 m d'altezza, per 58 secondi, in kitesurf e si posa sul mare: nessuno l'aveva mai tentato prima ... pisatoday.it

L'atleta Red Bull Andrea Principi firma un'impresa storica: si lancia da 250 metri d'altezza dalla ruota panoramica più grande al mondoL’atleta Red Bull Andrea Principi, stella italiana del kitesurf, ha realizzato un kite drop da record mondiale dalla cima di Ain Dubai, la ruota panoramica più alta del mondo, ... leggo.it

Alla Pinacoteca di Palazzo dei Principi il prof. Andrea Fenocchio ha approfondito il genocidio armeno come paradigma dei drammi del Novecento. Ampia partecipazione e significativo contributo degli studenti dell’IC Diotti Leggi tutto - facebook.com facebook

Povero Delmastro. Ospite di Paolo Del Debbio, il 9 ottobre 2025 su Rete 4, dissi che Trump si stava preparando a bombardare l'Iran e che la sua pace a Gaza era funzionale a tale mossa. Andrea Delmastro mi insolentì e disse che la mia era una "fake news". x.com