Un imprenditore e ex campione di quad è attualmente bloccato a Dubai, mentre la sua famiglia ha riferito di aver temuto il peggio. La vicenda riguarda anche lavoratori e turisti del lago d’Iseo e della Franciacorta, che si trovano negli Emirati Arabi e sono rimasti impossibilitati a tornare a casa. La situazione ha generato preoccupazione tra le persone coinvolte.

Capriolo (Brescia), 2 marzo 2026 – Momenti di paura per lavoratori e turisti del lago d’Iseo e della Franciacorta, bloccati a Dubai e negli Emirati Arabi. Tra loro c’è Andrea Junior Cesari, 33 anni, ex campione del mondo di quad, imprenditore capriolese con cui la famiglia non è riuscita a mettersi in contatto per ore e che solo in serata ha ricevuto un vocale. “Mio nipote Andrea Junior – spiega la zia Daniela Cesari – è a Dubai perché doveva incontrare diversi imprenditori per stilare dei contratti lavorativi per l’azienda di famiglia: Ostilio Mobili. Alloggia nell’ albergo di fronte a quello bombardato. Dopo l’attacco, con altri presenti nell’hotel, è stato portato in alcuni bunker della Nato, da cui ha contattato i suoi genitori, restando in contatto per tutta la notte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Andrea Junior Cesari, l’imprenditore ex campione di quad bloccato a Dubai. La famiglia: “Abbiamo temuto il peggio”

Guerra Usa-Israele-Iran, il ministro Crosetto bloccato a Dubai: «Era andato a riprendere la famiglia»Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, si trova attualmente bloccato a Dubai insieme alla sua famiglia.

D’Ambrosio bloccato a Dubai sotto i missili: “Siamo terrorizzati. Abbiamo passato la notte in un sottoscala”L'ex Inter Danilo D'Ambrosio è rimasto bloccato a Dubai dopo l'escalation tra USA-Israele e Iran.