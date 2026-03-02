Andrea Elifani morì cadendo da un ponte sulla Martesana chiesta la condanna di 3 dipendenti comunali

Le prove raccolte portano alla richiesta di condanne per tre dipendenti comunali accusati di omicidio colposo in relazione alla morte di Andrea Elifani, avvenuta dopo il crollo di una balaustra su un ponte sulla Martesana. Le pm hanno presentato le loro istanze durante il processo, evidenziando le responsabilità degli imputati nel cedimento che ha causato l’incidente.

Le pm hanno chiesto 3 condanne per omicidio colposo per tre imputati, dipendenti del Comune di Milano, per la morte di Andrea Elifani causata da un cedimento di una balaustra del ponte sulla Martesana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Andrea Elifani morto per il cedimento della balaustra sul ponte di ferro della Martesana: pm chiedono tre condanneMilano, 2 marzo 2026 – Tre condanne, a pene comprese tra 10 mesi e un anno per omicidio colposo.

Leggi anche: Genova, morì a 30 anni cadendo dopo una lite sulle scale: “Evelin fece tutto da sola, il fidanzato non c’entra”

Approfondimenti e contenuti su Andrea Elifani

Milano, Andrea Elifani morì cadendo dal ponte sulla Martesana: la Procura chiede la condanna di tre dipendenti comunaliAndrea Elifani morì il 2 aprile 2021: con gli amici era salito sul ponte alla «Cassina di Pomm», ma la balaustra cedette: da allora è chiuso al pubblico. Sugli sbarramenti, amici e famigliari continua ... milano.corriere.it

Morì dopo il cedimento (improvviso) della balaustra: chieste tre condanne per la morte di ElifaniIl 40enne si era appoggiato alla balaustra mentre stava parlando con un amico. Il cedimento era stato immediato: Elifani cadde sbattendo la testa sul pavimento di pietra all'estremità esterna del ... milanotoday.it