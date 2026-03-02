Il Milan e il Corinthians sono coinvolti in una disputa legale riguardante il trasferimento di un centrocampista brasiliano, un affare del valore di 17 milioni di euro. La questione potrebbe arrivare a un procedimento presso la Fifa, con entrambe le parti che attendono una decisione ufficiale. La situazione rimane sotto osservazione e potrebbe avere ripercussioni sul futuro del giocatore e delle due società.

Un caso di mercato tra campo e tribunale è strano a prescindere. A inizio marzo, quasi un inedito. A marzo si pensa ad altro e il calciomercato è una prospettiva lontana, da informazioni sottotraccia, al massimo accordi con patto di segretezza ("mi raccomando, che non se ne parli fino a giugno"). Il Milan invece ha quasi chiuso un acquisto e non un acquisto banale: André dal Corinthians per una cifra non lontana dai 15 milioni più 2 di bonus. La particolarità è che la trattativa rischia una coda in tribunale perché, con l'accordo tra club quasi definito, il presidente Osmar Stabile non ha (ancora?) firmato e pare non avere intenzione di farlo dopo che l'allenatore Dorival Junior ha fatto capire pubblicamente il suo pensiero: "Ho espresso la mia opinione al presidente, lui la conosce già. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - André-Milan a rischio tribunale? Un affare da 17 milioni con due incognite

André, il Milan è ottimista di arrivare alla chiusura definitiva dell'affare.

Il Milan sembrava ad un passo da André del Corinthians, ma la trattativa si sarebbe arenata: queste le ultime.