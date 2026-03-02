Ad Andrano si è tenuto dal 26 al 28 febbraio 2026 il quarto Meeting Regionale delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE Puglia, un evento che ha riunito professionisti del settore per confrontarsi sui temi di identità, competenza e consapevolezza. Durante l’incontro sono state affrontate diverse attività e discussioni, coinvolgendo guide provenienti da tutta la regione in un confronto dedicato alla loro professione.

Di seguito il comunicato: Si è svolto ad Andrano (LE), dal 26 al 28 febbraio 2026, il 4° Meeting Regionale delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE Puglia, dedicato al tema "Custodire e accogliere. Ambiente, comunità e turismo". Un appuntamento che ha rappresentato molto più di un incontro associativo: tre giornate pensate per rafforzare identità, competenze e consapevolezza di una professione sempre più centrale nei processi di sviluppo sostenibile del territorio. La prima giornata, riservata alle guide, ha unito esperienza sul campo e confronto interno, con una cicloescursione didattica sui tesori naturali del Salento e l'Assemblea dei Soci. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Andrano, meeting regionale delle guide ambientali escursionistiche: identità, competenza e consapevolezza Aigae Pugli

Nel parco Otranto-Leuca il meeting regionale delle guide ambientali escursionisticheTre giornate dedicate a ambiente, comunità e turismo responsabile dedicate al tema “Custodire e accogliere” tenutasi ad Andrano dal 26 al 28 febbraio...

Guide ambientali escursionistiche della Puglia per tre giorni nel Capo di Leuca: via al meeting 2026A partire da oggi e fino a sabato, nel cuore del Parco naturale regionale Costa Otranto–Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, momenti di...

Altri aggiornamenti su Aigae Pugli.

Discussioni sull' argomento Si è svolto ad Andrano (LE), il 4° Meeting Regionale delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE Puglia, dedicato al tema Custodire e accogliere. Ambiente, comunità e turismo.; Custodire e accogliere, meeting guide ambientali escursionistiche Aigae Puglia; â€œCon le guide ambientali una terra da conoscere e custodireâ€; Guide ambientali escursionistiche della Puglia per tre giorni nel Capo di Leuca: via al meeting 2026.

Nel parco Otranto-Leuca il meeting regionale delle guide ambientali escursionisticheTre giornate dedicate a ambiente, comunità e turismo responsabile dedicate al tema Custodire e accogliere tenutasi ad Andrano dal 26 al 28 febbraio ... lecceprima.it

Dopodomani 27 febbraio sarò relatore nel bellissimo Castello di Andrano per il Meeting AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche Puglia 2026, che ringrazio per l'invito. Coglierò l'occasione non solo per parlare delle specie più caratterist - facebook.com facebook