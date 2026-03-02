Andrano meeting regionale delle guide ambientali escursionistiche | identità competenza e consapevolezza Aigae Pugli

Ad Andrano si è tenuto dal 26 al 28 febbraio 2026 il quarto Meeting Regionale delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE Puglia, un evento che ha riunito professionisti del settore per confrontarsi sui temi di identità, competenza e consapevolezza. Durante l’incontro sono state affrontate diverse attività e discussioni, coinvolgendo guide provenienti da tutta la regione in un confronto dedicato alla loro professione.

Di seguito il comunicato: Si è svolto ad Andrano (LE), dal 26 al 28 febbraio 2026, il 4° Meeting Regionale delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE Puglia, dedicato al tema "Custodire e accogliere. Ambiente, comunità e turismo". Un appuntamento che ha rappresentato molto più di un incontro associativo: tre giornate pensate per rafforzare identità, competenze e consapevolezza di una professione sempre più centrale nei processi di sviluppo sostenibile del territorio. La prima giornata, riservata alle guide, ha unito esperienza sul campo e confronto interno, con una cicloescursione didattica sui tesori naturali del Salento e l'Assemblea dei Soci. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

