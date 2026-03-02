Ancona a valanga sulla Maceratese Ora il primo posto è in solitaria

Ancona ha conquistato una vittoria decisiva contro la Maceratese, portandosi in prima posizione da sola in classifica. La squadra ha mostrato una prestazione solida, con il portiere Salvati e diversi giocatori che hanno ottenuto valutazioni sopra la sufficienza. La gara si è conclusa con il punteggio di 0-0, ma il risultato ha favorito i marchigiani, che ora sono i leader del campionato.

MACERATESE 0 (4-2-3-1): Salvati 6; Ceccarelli 6,5 (35’ st De Luca sv), Bonaccorsi 6,5 (38’ st Petito sv), Markic 7, Calisto 6,5; Gelonese 7, Gerbaudo 7,5 (48’ st Miola sv); Zini 8 (37’ st Teraschi 6,5), Attasi 6,5 (28’ st D’Incoronato sv), Cericola 7; Kouko 6,5. A disp. Mengucci, Sparandeo, Babbi, Maspero. All. Maurizi 7. MACERATESE (4-2-3-1): Gagliardini 5; Perini 4,5, Lucero 5,5, Siniega 5, Ciattaglia 5,5; De Angelis 5,5, Sabattini 4,5 (1’ st Ciabuschi 5); Gagliardi 5, Marras 5, Papa 5 (1’ st Ambrogi 5,5); Osorio 5 (32’ st Cirulli sv). A disp. Prugni, Mastrippolito, Nasic, Gironella, Morganti, Marchegiani. All. Possanzini 4,5. Arbitro: Collier di Gallarate 7. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

