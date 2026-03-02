Analisi illogica la scoppiettante commedia di Marco Predieri in scena al Teatro Reims
Tutto avviene in una notte! Una notte che porterà due sconosciuti a riconsiderare le loro stesse certezze quotidiane attraverso un serrato ed esilarante incontroscontro nello studio di una nota psicologa. "Analisi illogica", fortunata commedia nata dalla prolifica penna di Marco Predieri, torna.
