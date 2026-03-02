Amici 25 Anna Pettinelli è una furia contro Opi | Sei un ingrato

Durante il daytime di Amici 25, Anna Pettinelli ha avuto un acceso scontro con Opi nella saletta. La discussione si è sviluppata con toni molto intensi, con Pettinelli che ha rivolto parole dure al suo interlocutore, definendolo un ingrato. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti e ha segnato un momento di forte tensione all’interno del programma.

Durante il pomeridiano di Amici 25 quest’oggi Anna Pettinelli ha avuto un faccia a faccia con Opi e gli ha dato contro: “Sei un ingrato”. Ecco cosa è successo. Nervi tesissimi nel daytime di Amici 25 di oggi, con Anna Pettinelli piuttosto arrabbiata con il suo allievo Opi. Ma cosa è successo nello specifico? Per saperlo dobbiamo fare un passo indietro al pomeridiano di domenica, quando la professoressa ha dichiarato meritevoli della maglia Gard e Opi, sostenendo di non avere intenzione di promuovere altri ragazzi per la seconda parte del programma. Quanto successo ha generato non poche polemiche, non solo con i suoi colleghi, ma anche tra i cantanti della scuola di Amici 25. 🔗 Leggi su Novella2000.it

