Ambulanza di morte | 5 anziani muoiono in trasporto operatore indagato

Un operatore di 27 anni della Croce Rossa di Forlì è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio plurimo dopo che cinque anziani sono deceduti mentre erano in viaggio in ambulanza dal loro domicilio all’ospedale. La vicenda riguarda il trasporto di persone di età avanzata e si sta approfondendo nelle indagini in corso.

Un operatore di 27 anni della Croce Rossa di Forlì è indagato per omicidio plurimo dopo che cinque anziani sono deceduti durante il trasporto in ambulanza dal domicilio all’ospedale. L’episodio, avvenuto in Romagna, ha scatenato un’inchiesta della Procura di Forlì con il supporto dei carabinieri del Nucleo operativo e del Nas. Il giovane, sospeso dal servizio, nega ogni responsabilità e ha chiesto di essere ascoltato dalle autorità giudiziarie. La Croce Rossa ha espresso sgomento e si è messa a disposizione delle forze dell’ordine, mentre l’Ausl ha già espresso parere negativo al suo rientro in servizio. Il caso, ancora in corso, solleva interrogativi sulle procedure di trasporto sanitario e sulla sicurezza dei pazienti in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

