Almanacco del 02-03-2026

Il 28 febbraio, in occasione dell'almanacco di oggi, si segnala che la chiesa ricorda alcune figure e avvenimenti specifici. È un giorno in cui vengono celebrati santi e commemorati eventi religiosi. L'almanacco fornisce dettagli su queste ricorrenze e sulle tradizioni legate alla data. La giornata si svolge senza particolari eventi pubblici o manifestazioni di rilievo.

almanacco del giorno sabato 28 febbraio Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Romano di condat Abate vissuto nel quinto secolo noto per aver fondato diversi monasteri nel Massiccio di Giulia in Francia Chiama 59 esimo giorno dell'anno mancano solo 306 giorni alla fine di questo 2026 iniziamo nel nostro il nostro viaggio nel tempo che ci porta in quel 1953 di Scienziati James Watson e Francis Crick annunciano gli amici di aver determinato la struttura a doppia elica del DNA una scoperta che cambierà per sempre la biologia e la medicina nel 1000 183 negli Stati Uniti va in onda l'ultimo episodio della serie televisiva.