È stata attivata una task force per monitorare obiettivi sensibili e garantire assistenza agli italiani presenti nel Golfo. La misura è stata presa in risposta a una situazione di elevato rischio, con particolare attenzione alle aree considerate a rischio per motivi di sicurezza. La task force lavora per coordinare le operazioni di tutela e supporto dei cittadini italiani coinvolti.

Massima allerta sugli obiettivi sensibili, task forse per assistere i connazionali bloccati nel Golfo, contatti continui del governo con i Paesi dell’area e un’informativa urgente del ministro degli Esteri Antonio Tajani programmata per questo pomeriggio, alle 15, davanti alle commissioni riunite Esteri e Difesa del Senato ed Esteri della Camera. Il governo traccia la linea per seguire la crisi scatenata dall’attacco all’Iran. La situazione che maggiormente preoccupa la Farnesina è proprio quella di Dubai e Abu Dhabi, dove ci sono 20 mila residenti italiani e altre migliaia di turisti. A tal proposito il vicepremier e leader di Forza Italia,... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Allerta su obiettivi sensibili: task force per gli italiani del Golfo

Leggi anche: La Farnesina: task force per gli italiani nell’area del Golfo

Iran, la Farnesina crea una "Task Force Golfo" per gli italianiFare il punto sulla situazione in Iran dopo le operazioni militari condotte da Israele e Stati Uniti: questo il tema al centro dell’incontro...

Una selezione di notizie su Allerta.

Temi più discussi: Attacco all’Iran, in Italia rafforzata sicurezza intorno a obiettivi sensibili: ecco quali; Attacco all'Iran: a Roma innalzata sicurezza per il Ghetto, obiettivi sensibili e ambasciate; Roma blindata: 4.400 obiettivi sensibili sotto scorta dopo l’attacco Usa-Iran; Attacco all’Iran, massima allerta. Sotto osservazione Camp Darby e tutti gli obiettivi sensibili in città.

Allerta su obiettivi sensibili: task force per gli italiani del GolfoMassima allerta sugli obiettivi sensibili, task forse per assistere i connazionali bloccati nel Golfo, contatti continui del governo con i Paesi ... iltempo.it

Guerra in Iran, attenzione in Italia per i punti sensibili agli attacchi a Usa e IsraeleLa guerra scoppiata in Iran ha fatto aumentare l’attenzione dell’antiterrorismo sui possibili obiettivi israeliani e statunitensi in Italia ... quifinanza.it

Operazione militare Usa-Israele, caos nei cieli del Medio Oriente. Allerta petrolio dopo chiusura stretto di Hormuz. #ReStart @AnnalisaBruchi: 09:45 #Rai3 @petergomezblog @negrialbe @d_ruvinetti #PaoloCapitini @giubileif @pegahmoshir @lucacarabetta x.com

Allerta Meteo al Centro/Nord: inizio settimana con la pioggia, ecco dove | DETTAGLI facebook