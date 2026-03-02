Allerta smog si torna alla manovra ordinaria in tutta la provincia

Da domani, martedì 3 marzo, le misure emergenziali contro lo smog saranno revocate in tutta la provincia e nella regione. La decisione arriva dopo che le autorità hanno monitorato i livelli di PM10 e verificato il superamento dei limiti giornalieri. Le restrizioni temporanee, attive dal 24 febbraio, si concludono così, tornando alle manovre ordinarie di gestione della qualità dell’aria.

Da domani, martedì 3 marzo, terminano a Modena e in tutta la regione le misure emergenziali attivate da Arpae lo scorso 24 febbraio sulla base delle previsioni di superamento dei valori limite giornalieri delle PM10.Si torna quindi alla manovra ordinaria e, nell'area cittadina compresa.