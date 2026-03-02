Allarme missile e urla nella notte lo choc dello studente cosentino bloccato a Dubai

Nella notte, un allarme missile ha provocato panico tra gli studenti italiani a Dubai. Gli oltre duecento giovani, tra urla e corsa ai rifugi, si sono ritrovati improvvisamente coinvolti in un episodio di tensione internazionale. La situazione ha generato un forte stato di apprensione tra coloro che si trovavano nel centro più colpito. La notte rimarrà impressa nella memoria di chi ha vissuto quei momenti di paura.

La paura, l'allarme improvviso sui cellulari, la corsa verso un rifugio. Sono ore che difficilmente dimenticheranno gli oltre duecento studenti italiani rimasti bloccati a Dubai dopo l'escalation di tensione tra Stati Uniti e Iran. Tra loro c'è anche Mirko Frascino, di Frascineto, in provincia di Cosenza, che ha raccontato all'Adnkronos quanto accaduto. Il viaggio-studio sarebbe dovuto terminare con il volo Turkish Airlines delle 2.50 da Dubai a Istanbul. Nel pomeriggio del 28, però, i tutor che accompagnano il gruppo hanno comunicato la cancellazione dei voli. «In quel momento ci siamo sentiti spaesati – ha spiegato Mirko ad Adnkronos – qualcuno ha iniziato a piangere, altri si sono chiusi in sé stessi».