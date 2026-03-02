Alla Mondadori della Galleria Sordi la presentazione di Diplomazia 4.0 di Diego Brasioli

Giovedì 5 marzo alle 18:00, presso la libreria Mondadori della Galleria Sordi a Roma, si svolgerà la presentazione del libro “Diplomazia 4.0” di Diego Brasioli. L’evento coinvolgerà l’autore e altre figure del settore, che discuteranno del contenuto dell’opera. La manifestazione è aperta al pubblico e si svolgerà all’interno dello spazio commerciale.

Roma, 2 marzo 2026 – Giovedì 5 marzo alle ore 18:00, presso la Mondadori Bookstore Galleria Alberto Sordi, si terrà la presentazione del volume Diplomazia 4.0. La rivoluzione quantistica nelle relazioni internazionali, (Gambini Editore). Interverranno, oltre all'autore, Paolo Benanti, teologo e docente Luiss, Presidente della Commissione sull'Intelligenza Artificiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Modera il giornalista Pietro De Leo. Nel libro, Brasioli analizza come la rivoluzione quantistica stia ridefinendo gli equilibri globali e imponendo un ripensamento profondo della diplomazia. In un contesto dominato da competizione tecnologica, sicurezza cibernetica e controllo delle risorse strategiche, la politica estera è chiamata ad anticipare le trasformazioni, non solo a reagire alle crisi.