Alla corte delle terme acquistato il resort a 4 stelle di Viterbo | investimenti per 200mila euro

Alla corte delle terme, a Viterbo, è stato acquistato un resort a quattro stelle da Xenia hotellerie solution, società benefit quotata su Egm. La società opera nel settore turistico alberghiero con una catena chiamata Phi hotels e offre servizi di accommodation e tour operator incoming. L’investimento totale per l’acquisto si aggira attorno ai 200 mila euro.

Viterbo, il rilancio del polo termale passa per Xenia: acquisito il resort Alla Corte delle TermeIl gruppo Phi Hotels si espande nella Tuscia con un'operazione da oltre un milione di euro, puntando sul binomio tra benessere e storia a pochi passi dai monu