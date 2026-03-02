Alice Pasquini | i frammenti urbani in mostra a Roma

A Roma, presso la galleria Rosso20sette arte contemporanea in Via del Sudario 39, si tiene la mostra personale intitolata “SCRAPS” di Alice Pasquini. L'esposizione presenta una serie di frammenti urbani realizzati dall'artista, che coinvolgono diverse tecniche e materiali. La mostra è aperta al pubblico e rimarrà visitabile fino a una data ancora da definire.

La città non è mai un blocco monolitico, immobile o definito. È, al contrario, un organismo pulsante, fatto di sovrapposizioni, di sguardi fugaci e di sedimentazioni visive. È proprio su questa natura stratificata e in continua trasformazione che si concentra la nuova ricerca di Alice Pasquini, una delle figure più autorevoli del panorama urbano contemporaneo. Con la mostra personale intitolata SCRAPS, l'artista torna a Roma, la sua città natale, per presentare un progetto espositivo che invita il pubblico a fermarsi e osservare il mondo che abitiamo con una sensibilità diversa, più attenta e quasi archeologica.

