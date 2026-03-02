Ali Larijani | Non negozieremo con gli Usa

Il capo del Consiglio supremo di sicurezza iraniano ha dichiarato che l’Iran non negozierà con gli Stati Uniti, confermando la posizione del paese di chiudere ogni possibilità di trattativa. La sua affermazione arriva dopo che il presidente americano ha espresso disponibilità a un dialogo con Teheran. La dichiarazione di Larijani mette in evidenza la fermezza delle posizioni iraniane sulla questione.

Chi sarà il successore di Ali Khamenei in Iran, da Ali Larijani alle alternative con Trump sullo sfondoMentre crescono di numero le indicazioni che affermano la notizia che Ali Khamenei sarebbe morto, si rincorrono anche le speculazioni sul suo...

Tutti gli occhi su Ali Larijani, tra guerra e sopravvivenzaA pochi giorni dall’ennesimo round negoziale sul dossier nucleare di Teheran in calendario giovedì 26 febbraio a Ginevra, l’uomo del momento non è il...

