L’Ayatollah Ali Khamenei è deceduto a causa dell’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, come confermato dalla televisione di Stato della Repubblica Islamica. La sua morte segna un momento di grande cambiamento per il paese, che ora si trova senza la guida dell’attuale leader supremo. Non sono stati annunciati ancora i nomi dei successori o i prossimi passi ufficiali.

L’Ayatollah Ali Khamenei è morto nell’attacco di Usa e Israele all’Iran, c’è anche la conferma della tv di Stato della Repubblica Islamica. E anche l‘ex presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, è rimasto ucciso nei raid statunitensi e israeliani su Teheran. “Il capo del nono e del decimo governo iraniano è stato ucciso in un attacco del regime sionista e degli Stati Uniti nel distretto di Narmak a Teheran”, scrive l’agenzia Ilna. L’ayatollah Alireza Arafi è stato nominato membro giurista del Consiglio direttivo incaricato di ricoprire ad interim il ruolo della Guida Suprema. Lo riferisce l’agenzia iraniana Isna. Come prevede la Costituzione... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ali Khamenei è morto, chi guiderà ora l’Iran?

Chi sarà il successore di Ali Khamenei in Iran, da Ali Larijani alle alternative con Trump sullo sfondoMentre crescono di numero le indicazioni che affermano la notizia che Ali Khamenei sarebbe morto, si rincorrono anche le speculazioni sul suo...

Ali Khamenei: chi è la Guida Suprema dell’IranPiù volte dato per morto, frequentemente oggetto di speculazioni visto il suo ruolo cruciale, l’ayatollah Ali Khamenei, 86 anni, è la Guida suprema...

Khamenei è morto Ora l’Iran rischia di esplodere

Approfondimenti e contenuti su Ali Khamenei.

Temi più discussi: Scacco all’Iran: è morto Ali Khamenei, e ora? - ISPI; Trump su Truth: Ali Khamenei è morto. Il nodo della successione dopo la conferma; Iran, è morto Ali Khamenei; Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran, è stato ucciso.

Iran, la tv di Stato conferma: Khamenei è morto da martire nella villa-bunkerLa guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, è stata uccisa, come confermato dai media statali iraniani stamattina, nel primo attacco ... iltempo.it

Ali Hosseini Khamenei, chi è l’ayatollah dell’Iran morto nell'attacco Israele-UsaLeggi su Sky TG24 l'articolo Ali Hosseini Khamenei, chi è l’ayatollah dell’Iran morto nell'attacco Israele-Usa ... tg24.sky.it

Prima Bashar al-Assad, poi Nicolás Maduro, ora l'Ayatollah Ali Khamenei. In meno di un anno e mezzo, Vladimir Putin ha visto sgretolarsi il suo cerchio di alleati storici, e il Cremlino — impantanato nella guerra in Ucraina — si trova privo degli strumenti per re - facebook.com facebook

ATTACCO ALL'IRAN | La guerra si intensifica, l'eliminazione di Ali Khamenei non ha concluso l'operazione militare congiunta Israele-Stati Uniti contro l'Iran #ANSA x.com