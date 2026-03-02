Alfonso Signorini molla la direzione di Chi Ma Corona non c’entra | Scelta maturata da anni

Alfonso Signorini ha annunciato di aver deciso di lasciare la direzione di Chi, comunicando che la scelta è maturata nel tempo e non ha coinvolto Fabrizio Corona. La decisione, presa con l’azienda, riguarda la fine del suo incarico nel magazine. Signorini ha ringraziato i lettori e le lettrici per il supporto, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della sua scelta.

«Care lettrici, cari lettori, vi saluto. Lo scorso ottobre ho concordato con l’Azienda che a breve avrei lasciato anche la direzione editoriale di Chi. Questo è il momento di farlo». Alfonso Signorini, 61 anni, saluta i lettori del settimanale, che ha diretto per anni, in un editoriale che sarà pubblicato sul prossimo numero di Chi. Signorini, direttore responsabile dal 2006 al 2023, poi direttore editoriale, ha parlato di scelta condivisa col Gruppo Mondadori e maturata sin dal 2023, quando «ho cominciato a sentire che il lavoro, tutto quello per cui fino ad allora avevo vissuto, non era più prioritario». «La pandemia aveva modificato le... 🔗 Leggi su Open.online Alfonso Signorini lascia la direzione di Chi. “Decisione maturata da anni”. E il caso Corona? “Non l’ha influenzata”Milano, 2 marzo 2026 – Alfonso Signorini lascia la direzione editoriale di Chi, il settimanale di cronaca rosa e gossip del gruppo Mondadori. Alfonso Signorini lascia la direzione di ‘Chi’: “Non c’entra il caso Corona”Alfonso Signorini, in un lungo editoriale, saluta i lettori del settimanale ‘Chi‘, del quale è stato direttore dal 2006 al 2023. Alfonso Signorini ha risposto in tv al video di Fabrizio Corona che lo riguarda #alfonsosignorini Contenuti utili per approfondire Alfonso Signorini. Temi più discussi: Alfonso Signorini lascia la guida di ‘Chi’: Comincio una nuova vita; Achille Costacurta sul GF Vip: Mi ha chiamato l'assistente di Alfonso Signorini, poi svela se parteciperà; Caso Signorini, Fabrizio Corona in Tribunale per il ricorso contro il blocco di Falsissimo; Corona contro Signorini, resa dei conti il 19 marzo: il giudice parla di curiosità morbosa, lui rilancia Falsissimo. Alfonso Signorini molla la direzione di Chi. Ma Corona non c’entra: «Scelta maturata da anni»Il ringraziamento a Marina Berlusconi «simile a suo padre. Un uomo unico, Silvio Berlusconi». E poi non cita l'ex re dei paparazzi, ma parla di «squallido sottoscala» ... open.online Alfonso Signorini lascia ‘Chi’: la decisione è legata a Fabrizio Corona? L'annuncioAlfonso Signorini lascia Chi dopo due decenni: un addio meditato tra gratitudine e nuovi orizzonti. Ecco le sue parole. notizie.it #AlfonsoSignorini lascia la direzione editoriale del settimanale #Chi. A darne notizia sarà lui con un editoriale che sarà pubblicato sulla rivista mercoledì 4 marzo: "Care lettrici, cari lettori, vi saluto. Lo scorso ottobre ho concordato con l'Azienda che a breve avr - facebook.com facebook Alfonso Signorini lascia definitivamente Chi. Signorini conferma che il caso Corona “non ha minimamente influenzato una decisione maturata da anni”. x.com