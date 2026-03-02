Alfonso Signorini ha annunciato ufficialmente la fine della collaborazione con Chi. La decisione arriva dopo aver riflettuto a lungo, secondo quanto scritto nella sua lettera di addio. Non sono stati forniti dettagli sul motivo della scelta, ma l’addio viene comunicato con tono deciso e senza ambiguità. Signorini lascia quindi il suo ruolo, chiudendo un capitolo importante della sua carriera nel mondo dei giornali di gossip.

Il tono della lettera è quello di chi ha riflettuto a lungo prima di prendere una decisione definitiva. Alfonso Signorini, da mesi al centro della bufera per le accuse di Fabrizio Corona, ha finalmente scelto di annunciare l’addio alla rivista Chi. Un commiato doloroso, comunicato dal direttore ai suoi lettori in poche righe (che usciranno nell’edizione del 4 marzo in edicola). Il presentatore era stato direttore responsabile dal 2006 al 2023. La sua decisione – spiega – è maturata nel 2023 ed è condivisa col Gruppo Mondadori. “Ho cominciato a sentire che il lavoro, tutto quello per cui fino ad allora avevo vissuto, non era più prioritario”, ha ammesso Signorini candidamente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Alfonso Signorini lascia Chi: il comunicatoAlfonso Signorini torna a parlare ai lettori con un testo dal tono intimo e riflessivo, destinato a fare rumore nel mondo dell’editoria.

Alfonso Signorini lascia la direzione di Chi

