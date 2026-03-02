Alfonso Signorini lascia Chi | il ruolo di Fabrizio Corona

Il conduttore televisivo e giornalista decide di lasciare la direzione del magazine Chi. In un editoriale scritto di suo pugno, rivela ai lettori la fine del suo incarico e introduce Fabrizio Corona come nuovo responsabile della pubblicazione. La scelta di Signorini di abbandonare il ruolo viene comunicata attraverso le sue parole, senza ulteriori dettagli sui motivi della decisione.

Il conduttore televisivo e giornalista, lascia ufficialmente Chi, salutando i lettori con un editoriale personale in cui rivela i motivi della sua decisione. Alfonso Signorini lascia la direzione editoriale di Chi con una lettera che sarà pubblicata nel prossimo numero. Il conduttore e giornalista chiarisce che la decisione è frutto di un percorso iniziato già nel 2023 e non ha alcun collegamento con il ruolo o le polemiche legate a Fabrizio Corona, spegnendo così ogni possibile fraintendimento. L'editoriale di addio di Alfonso Signorini Dalle prime righe, scritte dall'ex conduttore del Grande Fratello Vip, emerge che la decisione di lasciare la direzione di Chi è stata concordata con Mediaset e sarebbe precedente alle accuse che lo hanno coinvolto nel caso Fabrizio Corona: "Care lettrici, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

