Alfonso Signorini lascia Chi | il comunicato

Alfonso Signorini ha annunciato ufficialmente il suo addio a Chi attraverso un comunicato scritto che rivela un tono intimo e riflessivo. La comunicazione, rivolta ai lettori, segna un cambiamento importante nella sua carriera nel mondo dell’editoria. La notizia ha generato attenzione tra il pubblico e gli addetti ai lavori, con le sue parole che fanno da punto di svolta nel panorama mediatico italiano.

Alfonso Signorini torna a parlare ai lettori con un testo dal tono intimo e riflessivo, destinato a fare rumore nel mondo dell'editoria. In una lettera prevista in edicola il 4 marzo 2026, il giornalista ripercorre un periodo di cambiamenti profondi. Tra riferimenti alla pandemia, a un "pensiero sottile" che avrebbe appesantito entusiasmo e quotidianità, e una scelta condivisa con Gruppo Mondadori, il messaggio apre interrogativi su cosa accadrà ora e sul caso sollevato da Fabrizio Corona. Il punto di partenza è una lettera rivolta direttamente al pubblico. Si chiude un'epoca per l'editoria italiana. Alfonso Signorini lascia ufficialmente la direzione editoriale di Chi, il settimanale che ha guidato e plasmato per quasi trent'anni, trasformandolo in un vero fenomeno di costume. «Lo scorso ottobre - scrive nel comunicato - insieme abbiamo scritto una una pagina di storia lunga 30 anni. Signorini conferma che il caso Corona "non ha minimamente influenzato una decisione maturata da anni".