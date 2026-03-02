Alessio e Lara da Dubai | I boati fanno paura sì Temo di più i tempi lunghi

Una famiglia di Monte Argentario si trova a Dubai e descrive come i boati che sentono siano spaventosi, mentre esprimono preoccupazione per i possibili tempi di attesa. Alessio e Lara riferiscono che i rumori forti provocano timore, ma sono più preoccupati per la durata dell’attesa. La loro testimonianza si aggiunge a quella di altri italiani rimasti bloccati nella città emiratina.

Monte Argentario, 2 marzo 2026 – Tra i tanti italiani bloccati a Dubai c’è anche una famiglia di Monte Argentario. Si tratta di Alessio Rispoli e Lara Costanzo che, con la loro bambina di poco più di due anni, abitano nella città degli Emirati Arabi Uniti in cui, da sabato, sono iniziati gli attacchi da parte degli iraniani, soprattutto con l’utilizzo dei droni. Tantissimi i connazionali bloccati in aeroporto - alcuni residenti sul Promontorio hanno ’schivato’ gli attacchi per pochi giorni - mentre la giovane famiglia argentarina risiede a Dubai dal 2021 e, al momento, si trova bloccata in casa mentre in città proseguono le esplosioni. “Noi ne abbiamo sentite chiaramente almeno una decina - racconta Alessio -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

