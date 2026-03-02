Albanese vitriolica Belpietro giustizialista

Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha scritto sul Fatto Quotidiano che le polemiche a suo carico sono “vitrioliche” e create ad arte. La giornalista Belpietro ha definito le sue dichiarazioni giustizialiste, evidenziando un clima di scontro nel dibattito pubblico. La polemica si concentra sulle accuse di Albanese, che ha ricevuto commenti critici da vari esponenti del settore.

Vetriolo. Sempre immaginifica Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, soggetti “a vitrioliche polemiche create ad arte”, così scrive sul Fatto Quotidiano. L’aggettivo vitriolico non è attestato nei principali vocabolari ( Grande dizionario della lingua italiana, Lo Zingarelli 2026, Devoto-Oli, Treccani ): trattasi di un calco disinvolto dall’inglese vitriolic (“vetriolico; di vetriolo”). Subito dopo: “Ciò che è nuovo – e corrosivo – nel mio caso, per intensità e costanza, e corrosivo, è la distorsione sistematica del mio mandato”. Ciò che è “vitriolico” probabilmente è anche doppiamente corrosivo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Albanese “vitriolica”, Belpietro giustizialista Leggi anche: Pd "giustizialista" con il suo sindaco I giovani per il No al referendum, e il populismo giustizialista del PdSe il Partito democratico dovesse tornare al governo, cosa direbbe ai ragazzi e alle ragazze che ora vediamo in piazza a protestare contro la riforma...