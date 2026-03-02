al teatro karol di castellammare di stabia la voce di una madre contro il silenzio della mafia

Al Teatro Karol di Castellammare di Stabia si è tenuto lo spettacolo intitolato “La voce di una madre contro il silenzio della mafia”. La rappresentazione racconta la storia di Lella, madre di Michele Fazio, morto a sedici anni durante uno scontro tra clan a Bari. Lella ha partecipato all’evento, ribadendo il suo stato di presenza e resistenza con le parole: “Stoc ddò – Io sto qua!”.

Non fugge, e nemmeno chiude la porta di casa: "Stoc ddò - Io sto qua!" sono le parole di Lella, madre di Michele Fazio, ucciso per errore a soli sedici anni a Bari durante un regolamento di conti tra clan. Parole pronunciate a gran voce, guardando negli occhi chi vorrebbe imporre il silenzio. Parole che diventano denuncia. Venerdì 6 marzo alle ore 20.30, al Teatro Karol di Castellammare di Stabia lo spettacolo è ospite della rassegna Sempre per Amore di Casa del Contemporaneo, prodotto da Meridiani Perduti, scritto e interpretato da Sara Bevilacqua. Sono previste repliche mattutine riservate alle scuole secondarie di secondo grado giovedì 5 (ore 11) e venerdì 6 marzo (ore 9.

