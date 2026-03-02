Al Teatro Comunale torna Voci di Donne | il programma

"Voci di Donne" torna per l'11esima edizione venerdì 6 marzo al Teatro Comunale "Vittorio Emmanuele" di Benevento. Il programma della giornata prevede alle 10 lo spettacolo per il matinèe con le scuole e alle 19.30 il serale aperto al pubblico. La manifestazione quest'anno presenta "Donne in Guerra. Silenzi. Resistenze. Speranze." Tra la danza, la musica e le parole l'arte trasforma il dolore in movimento e la memoria in atto di resistenza. Lo spettacolo racconta il viaggio della donna attraverso le esperienze universali di oppressione, cura ed emancipazione. L'obiettivo è dare corpo e voce a storie spesso silenziate, trasformando il dolore in forza collettiva.