Al San Camillo Forlanini visite gratuite per la psoriasi

Mercoledì 11 marzo presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini si svolgeranno visite e consulenze gratuite dedicate a pazienti con psoriasi. L’iniziativa offre l’opportunità di ricevere un consulto medico senza costi, con specializzandi e medici che saranno a disposizione per valutazioni e informazioni sulla condizione. L’evento è aperto a chi desidera approfondire la propria situazione clinica.

Mercoledì 11 marzo presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo Fornalini si potranno ricevere visite e consulenze gratuite per la psoriasi. Un open day che permetterà a chi soffre di tale patologia di ottenere servizi clinico-diagnostici e informativi gratuitamente.