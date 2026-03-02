Al MWC Motorola lancia il suo pieghevole

Durante il Mobile World Congress 2026, Motorola ha presentato il suo nuovo smartphone pieghevole, evidenziando un aumento dell’offerta di prodotti nell’ambito dell’ecosistema. La compagnia ha mostrato un’attenzione crescente verso materiali di alta qualità e un design più premium, distribuendo le novità tra dispositivi mobili, prodotti audio e nuove collezioni.

Presentato il razr fold, in arrivo in Italia a maggio: prestazioni super con una versione dedicata alla Coppe del Mondo di Calcio. L’ecosistema si allarga con edge 70 fusion e due versioni di auricolari moto buds. Ecco tutte le caratteristiche Sempre più ecosistema, ma soprattutto ancor più premium nei prodotti e nei materiali. Motorola approfitta del Mobile World Congress 2026 per ridistribuire tra smartphone, audio e nuove collezioni il proprio posizionamento. E il messaggio è chiaro: design ricercato, tecnologie IA pervasiva e un forte legame con l’intrattenimento e lo sport. Ecco la galleria delle novità. Fotocamere di alto livello,... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Al MWC Motorola lancia il suo pieghevole Motorola razr fold al mwc 2026 tutto quello che devi sapereMotorola annuncia nuove indicazioni sul Razr Fold, con un’anteprima prevista al MWC 2026 e dettagli iniziali provenienti dal CES 2026. Motorola presenta una mini scatola nera al mwc che mira a eliminare i cavi android autoMotorola ha svelato al MWC 2026 il MA2, evoluzione dell’originale MA1 destinata a trasformare l’Android Auto cablato in wireless. Aggiornamenti e notizie su Motorola lancia. Temi più discussi: Al MWC Motorola lancia il suo pieghevole; Google lancia Nano Banana 2: più veloce del Pro e ora integrato anche in Maps; Motorola presenta una mini scatola nera al mwc che mira a eliminare i cavi android auto. Al MWC Motorola lancia il suo pieghevolePresentato il razr fold, in arrivo in Italia a maggio: prestazioni super con una versione dedicata alla Coppe del Mondo di Calcio. L’ecosistema si allarga con edge 70 fusion e due versioni di auricola ... ilgiornale.it motorola razr fold presentato al MWC 2026: produttività e intrattenimentoIl nuovo motorola razr fold segna un passaggio strategico per il marchio di proprietà di Lenovo, che amplia la famiglia razr con il primo modello a libro. Il dispositivo nasce con un obiettivo preciso ... cellulare-magazine.it askanews. . Motorola ha lanciato in Italia la nuova serie Signature, che punta su una fotocamera ad alte prestazioni, senza rinunciare al design ultrasottile, andando a occupare luna fascia di alta gamma tra gli smartphone. - facebook.com facebook Motorola Razr Fold è pronto al lancio: tutti i dettagli in arrivo al MWC 2026 x.com