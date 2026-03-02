Ai Mondiali chi parlerà coprendosi la bocca rischierà l’espulsione la chiamano già legge Vinicius

Durante i Mondiali, chi coprirà la bocca per nascondere le parole rischia l’espulsione, un provvedimento noto come “legge Vinicius”. Intanto, si avvicina la fine dell’uso della manina a cucchiai davanti alla bocca, una pratica ormai meno tollerata in campo per impedire l’interpretazione del linguaggio dei giocatori. Le regole sono diventate più stringenti, e le sanzioni più rapide.

Sta per finire l’era della (insopportabile) manina a cucchiarella davanti alla bocca per schermarsi dalla lettura del labiale in campo. Ai Mondiali chi si coprirà la bocca rischierà l’espulsione, la chiamano già “legge Vinicius”. Secondo il Telegraph la faranno prima della Coppa del Mondo e poi forse sarà implementata anche in Premier League. “È probabile che i legislatori del calcio concordino entro aprile sul fatto che coprirsi la bocca diventerà un reato punibile con cartellino giallo o addirittura rosso, e potrebbe diventare noto come “Legge Vinícius”. L’allarme è stato espresso durante una riunione dell’International Football Association Board dopo il recente tentativo di Gianluca Prestianni di mascherare i suoi presunti insulti razzisti nei confronti di Vinícius del Real Madrid. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Espulsione per chi si copre la bocca in campo, stretta FIFA contro il razzismo: la nuova norma per i MondialiIl presidente della FIFA, Gianni Infantino, propone il rosso diretto per i calciatori che celano il labiale durante gli scontri verbali.

Egitto-Iran, la sfida ai Mondiali 2026 è già un caso. Il Pride, la beffa del sorteggio e le proteste alla Fifa: «Decisione folle»Mancano sei mesi al fischio d’inizio e sui Mondiali di calcio 2026 «congiunti» in Usa, Canada e Messico è già aria di polemica.

